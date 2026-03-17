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    Steuerzahlerbund verlangt Mehrwertsteuer-Neuberechnung beim Benzin » Nachrichten

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    Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der stark gestiegenen Benzinpreise fordert der Bund der Steuerzahler (BdSt) die Bundesregierung auf, die Mehrwertsteuer auf Benzin künftig nur noch auf den Nettopreis ohne die CO2-Abgabe zu erheben.

    "Steuer auf Steuer geht gar nicht", sagte BdSt-Präsident Reiner Holznagel der "Bild". Das sei eine Doppelbesteuerung, die der Staat unbedingt vermeiden sollte. "Fangen wir beim Benzin an. Da ist der Druck gerade am größten." Aktuell wird die Mehrwertsteuer von 19 Prozent beim Benzinpreis auch auf die CO2-Abgabe erhoben. Dadurch ist der Liter Benzin rund 2,5 Cent teurer als er ohne Erhebung auf den CO2-Preis.

    Holznagel sagte, die Abschaffung der Doppelbesteuerung sei "steuersystematisch geboten und keine Subvention". Das wäre ein schneller und sinnvoller Beitrag, beim Benzinpreis für etwas Entlastung zu sorgen.

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