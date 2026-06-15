München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich zuletzt weiter eingetrübt. Das Geschäftsklima sank im Mai leicht von -28,2 auf -29,3 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte.

Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage etwas schlechter, die Erwartungen verbesserten sich dagegen marginal und sind von großem Pessimismus geprägt. "Der Wohnungsbau verharrt in einer Phase der Unsicherheit", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Viele Unternehmen rechnen derzeit nicht mit einer spürbaren Belebung des Marktes."

Zwar verbesserte sich die Auftragslage leicht, der Anteil der Unternehmen, die über zu wenig Aufträge berichten, sank von 43,8 auf 42,2 Prozent. Gleichzeitig nahm die Zahl der Stornierungen aber zu: von 10,8 auf 11,7 Prozent. Auch die Sorgen um die Materialversorgung bleiben bestehen: 9,7 Prozent der Unternehmen berichteten von Engpässen bei wichtigen Vorprodukten. "Die Unternehmen erhalten wieder etwas mehr Aufträge, gleichzeitig bleibt die Verunsicherung der Kunden hoch", so Wohlrabe. "Das zeigt sich nicht zuletzt an den wieder steigenden Stornierungen."