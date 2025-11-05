München (dts Nachrichtenagentur) – Nach einem Rückgang im September hat sich der Geschäftsklimaindex in der Automobilbranche im Oktober spürbar verbessert. Er bleibt zwar merklich im negativen Bereich, kletterte im Oktober jedoch auf -12,9 Punkte, von -21,3 Punkten im September, wie das Münchener Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte.

„Vor allem die Geschäftserwartungen in der Autoindustrie haben sich ausgesprochen stark aufgehellt“, sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl. „Sie sind zwar immer noch negativ, doch so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr.“

Ihre aktuelle Lage bewerteten die Unternehmen im Oktober etwas schlechter als im Vormonat: Der Indikator ging auf -21,6 Punkte zurück, nach -20,4 Punkten im September. Allerdings stimmen mehrere Indikatoren zuversichtlich und unterstreichen den Sprung in den Geschäftserwartungen von -22,1 Punkten im September auf -3,9 Punkte im Oktober: Den Unternehmen zufolge ist die Nachfrage sehr stark gestiegen.

Die Kapazitätsauslastung in der Produktion liegt jetzt bei 84,2 Prozent – dem bisher höchsten Wert des Jahres. Zudem klagen weit weniger Unternehmen über mangelnde Aufträge. Auch die Exporterwartungen stiegen, und zwar auf 18,0 Punkte, und konnten den vergleichsweise hohen Wert im Vormonat von 16,7 Punkten noch einmal leicht übertreffen.