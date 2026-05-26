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    Stimmung in deutscher Exportwirtschaft verschlechtert sich » Nachrichten

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    Containerschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Containerschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich zuletzt verschlechtert. Die Ifo-Exporterwartungen sanken im Mai auf -5,5 Punkte, nach -1,2 Punkten im April.

    "Trotz einer Erholung des Exportgeschäfts im ersten Quartal bleiben die Aussichten schwierig", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Die geopolitische Unsicherheit ist weiterhin hoch."

    Einen Dämpfer musste die Automobilindustrie verkraften. Nach vier sehr optimistischen Monaten werden nun rückläufige Exporte erwartet. Auch in der Metallindustrie dürften die Auslandsumsätze sinken. Generell stehen die energieintensiven Branchen auf den Weltmärkten unter Druck und rechnen mit Rückgängen. Die Elektrobranche blickt dagegen weiterhin leicht optimistisch auf das Exportgeschäft, wenn auch weniger ausgeprägt als im Vormonat. Auch die Möbelhersteller erwarten steigende Exporte.

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