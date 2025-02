Strack-Zimmermann nennt MSC-Rede von Scholz „komplett wirkungslos“

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Ukraine und den transatlantischen Beziehungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz als „komplett wirkungslos“ bezeichnet.

„Sie spiegelt das wider, was wir in den letzten Jahren erleben mussten: Er redet in großen, nicht falschen Worten über das, was zu tun ist“, sagte die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung des Europaparlaments den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Das Umsetzen derselben: Fehlanzeige. Eine Woche vor seiner Abwahl, auch zu spät.“

Entsprechend gering sei das Interesse an dem Auftritt des Kanzlers gewesen. „Die Reihen waren spärlich gefüllt.“ Die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz seien aktiv dazu aufgerufen worden, in den Saal zu kommen – „und das beim Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland“, fügte Strack-Zimmermann hinzu. Scholz hatte sich in seiner Rede kritisch zur US-Regierung geäußert und einen gemeinsamen Kurs für die Sicherheit Europas und einen Frieden in der Ukraine gefordert.