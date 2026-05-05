Close Menu

    Streit soll Auslöser von Leipziger Amokfahrt gewesen sein » Nachrichten

    News Redaktion
    Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge am 04.05.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge am 04.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Ein Streit im privaten Umfeld soll Auslöser der Leipziger Amokfahrt mit bislang mindestens zwei Toten, drei Schwerverletzten und zwei Dutzend weiteren Betroffenen gewesen sein.

    Die Polizei äußerte sich noch nicht zu dem möglichen Tatmotiv, bestätigte aber, dass jedenfalls "nicht von einem politischen oder religiösen Motiv" des Täters ausgegangen werde.

    Dem Vernehmen nach soll es sich bei dem Amokfahrer um einen 33-jährigen Haustechniker aus Leipzig handeln, der verheiratet und Vater eines Kindes ist. Er soll außerdem als Trainer in einem Leipziger Boxclub, insbesondere für Kinder tätig gewesen sein.

    Der Beschuldigte soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Mordes und versuchten Mordes.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar