Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Ein Streit im privaten Umfeld soll Auslöser der Leipziger Amokfahrt mit bislang mindestens zwei Toten, drei Schwerverletzten und zwei Dutzend weiteren Betroffenen gewesen sein.

Die Polizei äußerte sich noch nicht zu dem möglichen Tatmotiv, bestätigte aber, dass jedenfalls "nicht von einem politischen oder religiösen Motiv" des Täters ausgegangen werde.

Dem Vernehmen nach soll es sich bei dem Amokfahrer um einen 33-jährigen Haustechniker aus Leipzig handeln, der verheiratet und Vater eines Kindes ist. Er soll außerdem als Trainer in einem Leipziger Boxclub, insbesondere für Kinder tätig gewesen sein.

Der Beschuldigte soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Mordes und versuchten Mordes.