Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat in der Auseinandersetzung über den Krieg der USA und Israels gegen den Iran Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert.

"Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitzt", behauptete Trump am Dienstag auf seiner persönlichen Plattform. Merz habe keine Ahnung, wovon er spricht. "Hätte der Iran eine Atomwaffe, wäre die ganze Welt in seiner Gewalt. Ich tue gerade etwas in Bezug auf den Iran, was andere Nationen oder Präsidenten schon längst hätten tun sollen."

Es sei "kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht", schrieb Trump. Merz hatte am Montag Kritik an der Kriegs- sowie an der Verhandlungsstrategie der USA geübt.