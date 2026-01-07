Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Stromversorgung im Südwesten von Berlin soll früher als geplant wiederhergestellt werden. Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf die Berliner Staatskanzlei berichten, sollen alle betroffenen Stadtteile ab 11 Uhr wieder mit Strom versorgt werden können.

Demnach gingen die Arbeiten an der von dem Brandanschlag betroffenen Kabelbrücke am Teltowkanal schneller voran als gedacht. Ursprünglich sollten sie erst am Donnerstagnachmittag abgeschlossen sein. Zurzeit sind noch ca. 19.900 Haushalte und 850 Gewerbe in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde von der Versorgungsunterbrechung betroffen.