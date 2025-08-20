Close Menu
    Studie: Deutsche Wirtschaft abhängig vom Seehandel im Roten Meer

    News Redaktion
    Containerschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Containerschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) – Knapp zehn Prozent aller Importe nach Deutschland kommen über den Seeweg über das Rote Meer (Suezkanal und Straße von Bab al-Mandab). Dies entspricht einem Handelsvolumen von 136 Milliarden Euro im Jahr 2023, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Ifo-Instituts hervorgeht.

    „Auf dem Seeweg über das Rote Meer kommen verschiedene kritische Rohstoffe oder wichtige Vorprodukte für die Industrie nach Deutschland“, sagte Ifo-Handelsexpertin Lisandra Flach. Die Seepassage sei daher von besonderer geoökonomischer Bedeutung für Deutschland.

    Ähnlich hoch ist der Anteil der deutschen Importe, die über die Straße von Malakka (8,7 Prozent der Importe) und die Taiwanstraße (7,1 Prozent) kommen. Im Vergleich dazu ist die Bedeutung der Straße von Hormus und des Panamakanals für den deutschen Außenhandel eher gering. Über den Panamakanal kamen 2023 lediglich 0,5 Prozent aller deutschen Importe; über die Straße von Hormus waren es nur 0,4 Prozent.

    „Der globale Handel konzentriert sich auf wenige Seewege mit strategischen Engpässen, wie dem Suezkanal oder der Straße von Bab al-Mandab. Blockaden oder Störungen dieser Seewege, wie zuletzt durch die Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen, haben erhebliche wirtschaftliche Folgen für Deutschland“, sagte die Co-Autorin der Studie, Katharina Erhardt von der Universität Düsseldorf.

    Die Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstellt.

