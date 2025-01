Sturmflut-Gefahr an der Nordsee steigt vor Weihnachten

Norden (dts Nachrichtenagentur) – An der deutschen Nordseeküste steigt vor den Weihnachtsfeiertagen die Gefahr durch Überschwemmungen. Bereits für Donnerstag gibt es Überflutungsgefahr für Strände und Vorländer, wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz in Norden mitteilte.

Am Freitag besteht dann an der Nordseeküste die Gefahr einer leichten Sturmflut. Die Abweichung des Tidehochwassers zu den durchschnittlichen Werten soll am frühen Freitagmorgen in Norderney, Bensersiel und Bremerhaven jeweils 1,5 Meter betragen, in Emden, Wilhelmshaven und Cuxhaven 1,75 Meter.

Laut Prognose beruhigt sich die Lage am Freitagnachmittag und am Samstag dann zunächst wieder, bevor am Sonntag und Montag vor Weihnachten wieder Abweichungen von einem Meter und mehr erwartet werden und damit erneut die Gefahr einer leichten Sturmflut besteht, so der Landesbetrieb.

Der Deutsche Wetterdienst sagt unterdessen für die Nordsee stürmische Böen vorher, vereinzelt an exponierten Standorten auch Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 80 km/h. In der Nacht zu Freitag soll der Wind dann zunächst etwas nachlassen.