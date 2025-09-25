Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagabend sein erstes Spiel in der Europa League mit 2:1 gegen Celta Vigo gewonnen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Badredine Bouanani die Schwaben in der 51. Minute mit einem Lupfer in Führung. In der 68. Minute legte Bilal El Khannouss mit einem präzisen Rechtsschuss von der Strafraumkante das 2:0 nach. Die Gäste aus Galicien meldeten sich kurz vor Schluss noch einmal zurück: Borja Iglesias nutzte in der 86. Minute einen Stuttgarter Abwehrfehler und verkürzte auf 1:2.

In der hektischen Schlussphase verteidigte der VfB den Vorsprung jedoch erfolgreich und startete damit mit einem Sieg in die Ligaphase des Wettbewerbs.