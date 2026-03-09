Close Menu

    Stuttgarts OB für Machtteilung von Özdemir und Hagel » Nachrichten

    News Redaktion
    Cem Özdemir und Manuel Hagel am 08.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Cem Özdemir und Manuel Hagel am 08.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des knappen Wahlausgangs in Baden-Württemberg fordert Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), dass sich Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel den Ministerpräsidentenposten teilen sollen.

    Es gebe gar "keinen klaren Wahlsieger", sagte er der "Bild" (Dienstagsausgabe). Wegen der Pattsituation sei er "der Auffassung, dass nicht die Grünen allein das Ministerpräsidentenamt für sich beanspruchen können". Deswegen plädiere er für die Einführung eines Rotationsprinzips und damit im Falle einer schwarz-grünen oder grün-schwarzen Koalition für die Besetzung des Amts des Ministerpräsidenten im Wechsel durch die Grünen und dann durch die CDU.

    "Die CDU Baden-Württemberg sollte jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen - insbesondere nach dem äußerst unfairen Wahlkampf der letzten Wochen", so Nopper. "Eine Koalition kann es nur geben, wenn die Grünen in dieser Situation starke Zugeständnisse machen, die weit über eine bessere Ausstattung mit Ministerien hinausgehen."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar