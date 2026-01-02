Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Taylor Swift steht wieder an den Spitzen der offiziellen deutschen Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Während "The Fate Of Ophelia" zum neunten Mal die Single-Hitparade anführt, toppt "The Life Of A Showgirl" zum zweiten Mal die Album-Auswertung. Zusätzlich schaffen es sechs weitere Platten der Sängerin in die Top 100, darunter "The Tortured Poets Department" (vier) und "Lover" (53).

Der Soundtrack des Netflix-Animationsfilms "KPop Demon Hunters" springt von Platz elf auf Rang zwei der Album-Charts, der Sommerhit "Golden" von Platz 41 der Single-Charts auf die zweite Position. Rayes "Where Is My Husband" komplettiert das Single-Podium.

In den Album-Charts ergattern Pink Floyd mit ihrem 50 Jahre alten Klassiker "Wish You Were Here" die Bronzemedaille. Nur zwei Neueinsteiger sind aktuell in den Single-Charts vertreten, und zwar der durch Tiktok wieder beliebt gewordene 2013er-Song "Tirol" (DJ Ötzi, 35) und "Don`t Worry" von Leony (88).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.