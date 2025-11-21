Russell (dts Nachrichtenagentur) - Der Tabaluga-Zeichner und Kinderbuchautor Helme Heine ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Russell, Neuseeland, wie die Beltz Verlagsgruppe und der Carl Hanser Verlag am Freitag mitteilten.

Heine galt als einer der erfolgreichsten und renommiertesten Bilderbuchkünstler der Gegenwart. Seine Werke, darunter der Drache Tabaluga sowie die Geschichte der drei Freunde aus Mullewapp - Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar - verschafften ihm eine breite Bekanntheit.

Heine wurde am 4. April 1941 in Berlin geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunst und unternahm in den 1960er-Jahren Reisen durch Europa und Asien. In Johannesburg, Südafrika, gründete er das politisch-literarische Kabarett "Sauerkraut" und übernahm die Regie einer Theatergruppe.

Zudem war er Herausgeber einer satirischen Zeitschrift. Seine internationale Karriere begann 1976 mit dem Bilderbuch "Elefanteneinmaleins", gefolgt von "Na warte, sagte Schwarte". 1982 erschien "Freunde" erstmals.

Für seine Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter den "Europäischen Jugendbuchpreis", die Auszeichnung "Schönste deutsche Bücher" und den "Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur".