Kabul (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem pakistanischen Angriff auf die afghanische Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der Taliban rund 400 Menschen getötet worden. Etwa 250 Personen seien zudem verletzt worden, teilte die Taliban-Regierung am Dienstag mit.

Bei dem Angriff war eine Entzugsklinik für Drogenabhängige getroffen worden. Pakistan bestreitet allerdings, die Einrichtung ins Visier genommen zu haben. Stattdessen habe man "militärische Einrichtungen" sowie "Infrastruktur zur Unterstützung von Terroristen" angegriffen.

Pakistan führt seit dem 21. Februar regelmäßig Angriffe gegen Ziele in Afghanistan durch. Hintergrund sind Terroranschläge in Islamabad, Bajaur und Bannu, für die Pakistan die afghanischen Taliban verantwortlich macht. Am 27. Februar hatte Pakistan den "offenen Krieg" gegenüber Afghanistan erklärt.