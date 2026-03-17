Close Menu

    Taliban melden über 400 Tote nach pakistanischem Angriff auf Kabul » Nachrichten

    News Redaktion
    Afghanistan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Afghanistan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Kabul (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem pakistanischen Angriff auf die afghanische Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der Taliban rund 400 Menschen getötet worden. Etwa 250 Personen seien zudem verletzt worden, teilte die Taliban-Regierung am Dienstag mit.

    Bei dem Angriff war eine Entzugsklinik für Drogenabhängige getroffen worden. Pakistan bestreitet allerdings, die Einrichtung ins Visier genommen zu haben. Stattdessen habe man "militärische Einrichtungen" sowie "Infrastruktur zur Unterstützung von Terroristen" angegriffen.

    Pakistan führt seit dem 21. Februar regelmäßig Angriffe gegen Ziele in Afghanistan durch. Hintergrund sind Terroranschläge in Islamabad, Bajaur und Bannu, für die Pakistan die afghanischen Taliban verantwortlich macht. Am 27. Februar hatte Pakistan den "offenen Krieg" gegenüber Afghanistan erklärt.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar