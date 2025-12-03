München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Wochenvergleich gesunken. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt aktuell 1,671 Euro, was einem Rückgang von 1,1 Cent entspricht. Diesel verbilligte sich um 2,6 Cent und lag bei durchschnittlich 1,628 Euro.

Laut ADAC sind die rückläufigen Preise auf dem Kraftstoffmarkt aus mehreren Gründen gerechtfertigt. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent lag mit gut 62 US-Dollar auf dem Niveau der Vorwoche. Der im Vergleich zu den Vorwochen niedrigere Ölpreis wurde jedoch erst jetzt an die Autofahrer weitergegeben. Zudem notierte der Euro im Verhältnis zum US-Dollar etwas stärker, was ebenfalls zu niedrigeren Preisen an den Tankstellen führte.

Trotz der Preissenkungen kritisierte der ADAC die aktuelle Höhe der Kraftstoffpreise, insbesondere für Diesel. Der Preisunterschied zwischen Diesel und Super E10 beträgt lediglich 4,3 Cent, obwohl der steuerliche Unterschied rund 20 Cent pro Liter beträgt.