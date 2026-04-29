München (dts Nachrichtenagentur) - Die Tankstellenpreise in Deutschland klettern weiter. Nachdem in den letzten Wochen eine leichte Entspannung bei den Kraftstoffpreisen zu verzeichnen war, steigen die Preise für Diesel und Super E10 aktuell wieder an.

Im Vergleich zur Vorwoche haben sich beide Sorten deutlich verteuert: Der Preis für einen Liter Super E10 ist um 4,4 Cent gestiegen und liegt nun bei durchschnittlich 2,103 Euro, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Bei Diesel ist der Anstieg noch deutlicher ausgefallen, ein Liter kostet aktuell im bundesweiten Mittel 2,200 Euro und damit 7,1 Cent mehr als vergangene Woche.

Mit der Senkung der Energiesteuer zum 1. Mai ist laut ADAC davon auszugehen, dass die Kraftstoffpreise erst sukzessive um den Steuerentlastungsbetrag von 16,7 Cent je Liter sinken werden. Eine leichte Verzögerung durch den Maifeiertag könne möglich sein.