Close Menu

    Tankstellenverband nennt neuen Tankrabatt "Kurzschlusshandlung" » Nachrichten

    News Redaktion
    Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Tankstellenverband hält die Maßnahme der Koalition, durch eine Senkung der Mineralölsteuer den Preis für Diesel und Benzin für zwei Monate um 17 Cent zu reduzieren, für nicht zielführend. "Ich halte davon nichts. Das ist eine absolute Kurzschlusshandlung", sagte Verbandssprecher Herbert Rabl der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).

    Zwar sei alles gut, was die Menschen entlaste. "Wir haben aber aus der Ukraine-Krise gelernt, dass die Konzerne eben nicht im vollen Umfang die Steuerentlastung weitergeben. Niemand kann das kontrollieren", so Rabl. Stattdessen müsse den Unternehmen der Preis diktiert werden. "Es geht jetzt nur mit harten Bandagen in Richtung Mineralölkonzerne bei gleichzeitiger Steuerminderung." Gehe man so nicht vor, "bleibt man in der Hand der Konzerne", so der Sprecher weiter.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar