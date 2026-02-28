Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Berlin haben mehrere tausend Menschen bei einer Demonstration die Luftschläge Israels und der USA gegen den Iran begrüßt.

Die Personen versammelten sich am Samstag zu einer Großdemonstration im Berliner Regierungsviertel, um ihre Freude über das militärische Vorgehen auszudrücken. Dabei präsentierten die Demonstranten iranische, israelische sowie US-Flaggen, aber auch die Deutschlands.

Bei den Protesten wurde unter anderem "Die Mullahs müssen weg" skandiert. Allgemein herrschte eine ausgelassene Stimmung. Die Berliner Polizei war eigenen Angaben zufolge mit mehreren hundert Beamten im Einsatz, um die Versammlung abzusichern.

Am Samstagvormittag hatten israelische und US-Streitkräfte mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Israel sprach von einem "Präventivschlag", während US-Präsident Donald Trump die iranische Bevölkerung zu einem Regimewechsel aufrief. Über das Verbleiben hoher iranischer Führungspersonen, vor allem des Machthabers Ajatollah Ali Chamenei, gab es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Die iranische Führung forderte die Bevölkerung auf, Teheran zu verlassen. Berichten zufolge gab es bereits etliche zivile Todesopfer.