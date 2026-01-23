Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Taylor Swifts "The Fate Of Ophelia" besetzt zum zwölften Mal die Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Dahinter folgen die beiden Neueinsteiger Jazeek und Reezy ("Miami", zwei) sowie die Sängerin Raye ("Where Is My Husband", drei).

Auf Platz eins der Album-Charts landet in dieser Woche Schiller, der mit bürgerlichem Namen Christopher von Deylen heißt, mit "Euphoria", seinem bereits zehnten Nummer-1-Album. Die Thrash-Metal-Band Kreator ("Krushers Of The World") schafft es auf Platz zwei. Robbie Williams erreicht mit "Britpop" den dritten Rang.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.