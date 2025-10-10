Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Taylor Swift steht mit ihrem neuen Album „The Life Of A Showgirl“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Swift stellt hierzulande diverse Rekorde auf. „The Life Of A Showgirl“ erzielt die umsatzstärkste Startwoche eines internationalen Solo-Acts seit Beginn der Datenaufzeichnung durch die GfK vor 25 Jahren. Swift ist der erste internationale Artist, der mit zwei neuen Beiträgen parallel auf Platz eins der Album-Charts („The Life Of A Showgirl“) und Single-Charts („The Fate Of Ophelia“) stürmt.

„The Life Of A Showgirl“ ist das meistgestreamte Album am Release-Tag (12,2 Millionen Abrufe am 3. Oktober), Swift der meistgestreamte weibliche Artist innerhalb von 24 Stunden (14,5 Millionen Abrufe am 3. Oktober). „The Life Of A Showgirl“ ist das meistverkaufte Vinyl-Album an einem Tag und innerhalb einer Woche.

Niemand ist bisher mit mehr Songs gleichzeitig in die Top 10 eingestiegen. Taylor Swift kommt auf insgesamt acht Top 10-Neuzugänge. Neben „The Fate Of Ophelia“ sind das unter anderem noch „Opalite“ (drei), „Elizabeth Taylor“ (vier) und „Father Figure“ (fünf).

Außerhalb von Swift gibt es in den Album-Charts viele weitere Neuzugänge. Rapper Kool Savas („Lan Juks“) etwa schnappt sich vor dem wiedererstarkten „KPop Demon Hunters“-Soundtrack (von sechs auf drei) die Silbermedaille. Außerdem sind die Schlager-Acts Beatrice Egli („Hör nie auf damit“, vier) und Ben Zucker („Kämpferherz“, fünf) unter den Top 10.

In den Single-Charts rutscht der KPop-Demon-Hunters-Song „Golden“ von Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami nach einem neunwöchigen Nummer-eins-Lauf an die zweite Stelle. Alex Warrens „Ordinary“ rangiert auf Platz sechs.

