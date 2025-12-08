Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Taylor Swift hat zum zweiten Mal in Folge die Offiziellen Deutschen Musik-Jahrescharts getoppt. Das teilte die GfK am Montag mit.

Nachdem die US-Sängerin im Vorjahr mit "The Tortured Poets Department" siegte, setzt sie sich 2025 mit ihrem aktuellen Album "The Life of a Showgirl" durch. Das Werk wurde allein hierzulande bislang über 225.000 Mal verkauft. Dazu befördert Swift, die mit fast 950 Millionen Abrufen auch meistgestreamter Artist 2025 ist, fünf weitere Platten in die Endauswertung, darunter "The Tortured Poets Department" (neun), "Lover" (37) und "Reputation" (43).

Insgesamt besetzen weibliche Künstler 35 Plätze in der Top 100 - ein nochmaliger Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren 2024 (33 Plätze), 2023 (29 Plätze) und 2022 (21 Plätze). Hervorzuheben sind beispielsweise Billie Eilish ("Hit Me Hard And Soft", vier), Gracie Abrams ("The Secret Of Us", sieben) und Ayliva ("In Liebe", acht).

Weiterhin sehr erfolgreich sind Linkin Park, deren Longseller "From Zero" nach Platz drei im vergangenen Jahr nun die Silbermedaille abstaubt. Das Podium komplettiert der "KPop Demon Hunters"-Soundtrack. Für das beliebteste deutschsprachige Album zeichnet Kontra K ("Augen träumen Herzen sehen", fünf) verantwortlich. Mit 43 platzierten Platten ist das Pop-Genre (inkl. K-Pop) am stärksten vertreten. Es folgen Hip-Hop (26 Alben) und Rock/Metal (22 Alben). Deutsche bzw. deutschsprachige Acts steuern insgesamt 41 Produktionen innerhalb der Top 100 bei.

Einen bis zur letzten Minute spannenden Dreikampf um den Hit des Jahres gewinnt Oimara. Sein Song "Wackelkontakt" wurde über 180 Millionen Mal gestreamt und stand sieben Wochen an der Spitze. In den Single-Jahrescharts verweist er Rosé & Bruno Mars ("APT.") und Zartmann ("Tau mich auf") an die zweite bzw. dritte Stelle. Den vierten Platz besetzt Alex Warren ("Ordinary"). Von den sechs vertretenen Songs aus dem "KPop Demon Hunters"-Soundtrack kommen der Sommerhit "Golden" (fünf) und "Soda Pop" (59) am besten an.

Wenn man Huntr/X hinzurechnet, hat sich die Zahl der platzierten Frauen weiter erhöht - und zwar von 13 (2022) auf aktuell 36 (2025). In den Jahren dazwischen waren es 26 (2023) und 29 (2024). Beliebtestes Genre ist Pop (inkl. K-Pop), das 41 Lieder in die Top 100 bringt, gefolgt von HipHop (21 Songs). Deutsche bzw. deutschsprachige Acts stellen über ein Drittel aller Platzierungen, nämlich 34 Stück.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.