Tedesco nicht mehr Belgiens Nationaltrainer

Tubize (dts Nachrichtenagentur) – Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft. Man habe sich nach einer „detaillierten Bewertung“, dafür entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden, teilte der belgische Fußballverband RBFA am Freitag mit.

Als Begründung wurde das Abschneiden bei der Europameisterschaft im Sommer sowie in den anschließenden Nations-League-Spielen angeführt. Belgien hatte bei der EM in einer Gruppe mit vier punktgleichen Teams knapp das Achtelfinale erreicht. Dort scheiterte man knapp an Frankreich.

„Domenico hat einen hervorragenden Start als Nationaltrainer hingelegt und bewiesen, dass auch nach dem Abgang der vorherigen Generation noch Großes möglich ist“, sagte RBFA-Geschäftsführer Peter Willems. „Er hat eine Reihe von jungen Spielern in die Mannschaft integriert, und sein Nachfolger kann hierauf aufbauen.“

„Diese Mannschaft steht noch am Anfang ihrer Entwicklung und wird in den nächsten Jahren für Furore sorgen“, ließ sich der frühere Bundesliga-Trainer Tedesco zitieren. „Ich wünsche den Spielern, den tollen Mitarbeitern des Verbandes und den Fans von Herzen alles Gute.“

Tedesco hatte die „Roten Teufel“ im Februar 2023 übernommen. Bis zur Euro blieb die Mannschaft unter ihm ohne Niederlage. Seit dem Turnier gab es allerdings nur noch einen Sieg und zuletzt drei Niederlagen in Folge.