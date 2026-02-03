Close Menu

    News Redaktion
    Mutter mit zwei Kindern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Mutter mit zwei Kindern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsflügels, Gitta Connemann, hat sich erstmals zum umstrittenen Antrag ihrer Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) mit dem Titel "Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit" geäußert, der auf dem bevorstehenden Bundesparteitag der Christdemokraten zur Abstimmung gestellt werden sollte, von der Parteispitze jedoch scharf kritisiert worden war.

    "Die Überschrift unseres Antrags hätte besser eine andere sein sollen, weil dieses Wort eine echte Auseinandersetzung mit dem Thema Teilzeit ganz offensichtlich erschwert hat", sagte sie dem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). "Und das bedaure ich."

    Zugleich aber richtete sie einen Appell nicht nur an ihre Partei, sondern auch an die Medien und die Öffentlichkeit, den eigentlichen Inhalt bei der Aufregung über einzelne Formulierungen nicht aus den Augen zu verlieren: "Ich wünsche mir, dass wir jenseits ritueller Empörung wieder lernen, ernsthaft über Reformvorschläge zu diskutieren." Es gehe in diesen Auseinandersetzungen nicht um sie als Person oder die Partei, "sondern um die Reformfähigkeit Deutschlands".

    Nach "Tagesspiegel"-Informationen empfahl die Antragskommission der CDU eine überarbeitete Fassung der Teilzeit-Initiative dem Parteitag zur Zustimmung.

