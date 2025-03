Thering wirbt nach CDU-Zugewinnen in Hamburg für Rot-Schwarz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach den Zugewinnen bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering die Grünen kritisiert und für eine rot-schwarze Koalition geworben. Das Wahlergebnis zeige, dass die Hamburger einen „Richtungswechsel“ wollten, sagte er am Montag im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. „Wir als CDU sind bereit“, sagte er in Richtung der SPD.

CDU-Chef Friedrich Merz gratulierte Thering zu dem Ergebnis und warb ebenfalls für Rot-Schwarz in Hamburg. Auf Bundesebene sagte er zu den Sondierungen mit der SPD, dass noch keine Einigung erzielt worden sei, wies angesichts der Ereignisse vom Freitag in Washington aber auf die „Dringlichkeit“ von Investitionen in die Bundeswehr hin.

„Wir sind in wirklich sehr guten, konstruktiven Gesprächen und ich hoffe, dass wir da bald eine Lösung erzielen können“, so Merz zum Austausch mit der SPD. Gerade bei einer Neustrukturierung der Bundeswehr habe er „Sympathien für die Vorschläge“ von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der eine Art „schwedisches Modell“ ins Spiel gebracht habe.

Zum Trump-Eklat sagte der Christdemokrat, es sei nach seiner Einschätzung „nicht zufällig“, sondern „eine herbeigeführte Eskalation“ seitens des US-Präsidenten Donald Trump gegen seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj gewesen.