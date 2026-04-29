München (dts Nachrichtenagentur) - Thomas Gottschalk muss sein Comeback aus gesundheitlichen Gründen verschieben. In der kommenden Woche wollte der Showmaster in München die Preisverleihung "Goldener Ochsensepp" moderieren, die an den Widerstandskämpfer und CSU-Mitgründer Josef Müller erinnert.

Es wäre der erste öffentliche Auftritt gewesen, seit Gottschalk Ende November seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat. Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sollte die Auszeichnung erhalten. Nun hat Gottschalk abgesagt. "Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen, weder für Kurz noch für jemand anderen", schreibt der 75-Jährige auf Anfrage in einer Mail an den "Spiegel". Danach wolle man weitersehen, was die Gesundheit mache.

Holm Dressler, künstlerischer Leiter der Preisverleihung, sagte, man habe die Veranstaltung auf September verschoben und plane weiterhin mit Gottschalk, sofern seine Gesundheit es erlaube. Dressler hatte als ZDF-Redakteur in den Achtzigerjahren die Gottschalk-Shows "Na sowas" und "Wetten, dass..?" betreut. Wie kurzfristig Gottschalks Absage ist, lässt sich der Homepage der Veranstaltung entnehmen. Dort wurde die Veranstaltung im Hotel Bayerischer Hof noch bis Mittwochvormittag mit Gottschalk und dem Datum 9. Mai beworben.

Der "Goldene Ochsensepp" wird in diesem Jahr erstmals verliehen. Der Preis wird ausgelobt vom Internationalen Freundeskreis für eine christlich-soziale Politik (IFCSP), der sich als "Verbund christlich-konservativ denkender Menschen, Institutionen und Unternehmen" versteht. Als Laudator war der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler vorgesehen. Showact: der frühere "Wetten, dass..?"-Stammgast Chris de Burgh.