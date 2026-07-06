Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Polizisten, die am vergangenen Wochenende am Großeinsatz in Erfurt beteiligt waren, erhalten einen Tag Sonderurlaub. Das hat Innenminister Georg Maier (SPD) entschieden. Damit würdige der Minister "den außergewöhnlichen Einsatz der Bediensteten für das überwiegend friedliche Protestwochenende", hieß es in einer Erklärung am Montag.

Die Kollegen der Thüringer Polizei hätten "Herausragendes" geleistet, sagte Maier demnach. "Über Monate haben sie diesen Einsatz akribisch vorbereitet und an den Einsatztagen mit höchster Professionalität, großer Disziplin und außergewöhnlichem Engagement umgesetzt. Sie haben unter anspruchsvollsten Bedingungen dafür gesorgt, dass der Bundesparteitag stattfinden konnte, Demonstrationen friedlich verliefen und das öffentliche Leben in Erfurt weitgehend aufrechterhalten werden konnte."

Rund um den AfD-Bundesparteitag waren mehrere Tausend Polizeibeamte aus Thüringen, dem Bund und anderen Bundesländern im Einsatz. Die Thüringer Polizei bewältigte nach eigenen Angaben "eine der größten und komplexesten Einsatzlagen ihrer Geschichte".

Trotz zahlreicher Demonstrationen, Blockadeaktionen und weiterer Großveranstaltungen blieb die Lage nach Angaben der Polizei überwiegend friedlich. Zu Angriffen auf Journalisten war in der Erklärung keine Rede.