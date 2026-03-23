Close Menu

    Tierheime stehen weiter unter erheblichem Druck » Nachrichten

    News Redaktion
    Katze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Katze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands Tierheime stehen weiter unter erheblichem Druck. "Viele Tierheime arbeiten am Rande ihrer Belastungsgrenze", sagte Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes, der "Rheinischen Post".

    Zusätzliche Belastung der Tierheime drohe rund um das Osterfest. In dieser Zeit steige die Nachfrage nach Kaninchen und anderen Kleintieren deutlich an. Schmitz warnte davor, echte Tiere als "Osterhasen" zu verschenken: "Kleine Heimtiere sind anspruchsvoll und ihre Haltung muss gut überlegt sein", mahnte sie. Die Anschaffung eines Tieres dürfe nicht leichtfertig erfolgen, vielmehr sei es entscheidend, sich vorab umfassend über Bedürfnisse und artgerechte Haltung zu informieren.

    Besonders nach Ostern erwarten die Tierheime eine weitere Zuspitzung der Lage - vor allem bei Kaninchen, aber auch Katzen. "Im Laufe des Frühlings rechnen wir in den Tierheimen mit einer dramatischen Zunahme an jungen Kätzchen", sagte Schmitz. Der Großteil der während dieser "Kätzchenschwemme" aufgenommenen Kitten stamme von Straßenkatzen. "Viele der im Frühjahr geborenen Kitten versterben elendig, ohne rechtzeitig von Menschen gefunden und im Tierheim aufgepäppelt zu werden", warnte Schmitz. Der Deutsche Tierschutzbund fordert eine bundesweite Kastrationspflicht für Freigängerkatzen aus Privathaushalten.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar