    Tim Walter wird neuer Cheftrainer von Holstein Kiel » Nachrichten

    Foto: Holstein Kiel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Tim Walter als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 50-Jährige tritt die Nachfolge von Marcel Rapp an, teilte der Verein am Dienstag mit.

    Von der Verpflichtung erhoffe man sich "neue Impulse in der aktuellen sportlichen Situation". Für Walter ist es nach der Saison 2018/19 die zweite Amtszeit als KSV-Coach. Walter soll am Mittwoch erstmals das Mannschaftstraining leiten.

    Die Kieler, die nach dem Bundesliga-Abstieg derzeit in der Zweitliga-Tabelle nur auf Platz 14 rangieren, hatten die Trennung von Rapp erst am Dienstagvormittag bekannt gegeben. Rapp hatte die "Störche" über vier Jahre lang betreut und in der vorletzten Saison zum ersten Mal in die Bundesliga geführt.

