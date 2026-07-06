Kiel/Halifax (dts Nachrichtenagentur) - Der Kieler Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat den Zuschlag für einen milliardenschweren Auftrag aus Kanada erhalten.

Wie das Unternehmen sowie Kanadas Premierminister Mark Carney am Montag mitteilten, soll TKMS bis zu zwölf U-Boote des Typs 212CD nach Nordamerika liefern. Damit sticht TKMS einen südkoreanischen Konkurrenten aus. Das Unternehmen erwartet, dass der aktuelle Auftragsbestand um mehr als 50 Prozent gesteigert wird, wobei die Auslieferung des ersten U-Boots bis 2033 geplant sei.

Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Die Boote sollen sowohl in Kiel als auch in Wismar gebaut werden, wo bis zu 1.500 neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Kanada plant, die ersten neuen U-Boote spätestens 2035 in Betrieb zu nehmen. Die Baugleichheit des Modells 212CD, das gemeinsam mit Norwegen entwickelt wurde, soll die Kosten verringern und die Zusammenarbeit erleichtern.

Die Bundesregierung hatte sich intensiv für das Geschäft eingesetzt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reiste mehrfach zu Gesprächen nach Kanada, um das Geschäft zu fördern. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach von einem "großen, strategischen Vorhaben, das Kanada, Deutschland und Norwegen auf Jahrzehnte verbindet". Deutschland werde "dieses gegenseitige Vertrauen" auch in Zukunft "honorieren", so der Bundeskanzler.