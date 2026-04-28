Neustadt in Sachsen (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Polizeieinsatz in Neustadt in Sachsen haben Beamte am Dienstag zwei leblose und eine schwerverletzte Person gefunden.

Gegen 12:40 Uhr waren am Notruf der Dresdner Polizei Hinweise auf Schüsse im Bereich eines Mehrfamilienhauses eingegangen, teilte die Behörde mit. Die Einsatzkräfte stuften die Lage als lebensbedrohlich ein und rückten unter anderem mit den ständig in Bereitschaft befindlichen Interventionskräften der Polizeidirektion Dresden aus.

Der Ereignisort ist abgesperrt, die Spurensicherung hat begonnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter. Die Polizei geht daher nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus und will weiter informieren.