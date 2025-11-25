Close Menu

    Bremen (dts Nachrichtenagentur) - In den Bremer Häfen ist ein toter Säugling aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit, nachdem Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes die Leiche am Dienstagmorgen entdeckt hatten.

    Gegen 9:10 Uhr fanden die Angestellten den Säugling beim Sortieren von Abfall auf dem Firmengelände im Industriehafen. Sie verständigten umgehend die Polizei, die die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen hat.

    Bislang sind sowohl die Identität des Kindes als auch die genauen Todesumstände unklar. Die Staatsanwaltschaft Bremen führt die weiteren Ermittlungen.

