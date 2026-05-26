Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Tourismus-Koordinator der Bundesregierung, Christoph Ploß (CDU), rechnet mit einem guten Sommer für touristische Regionen in Deutschland. Angesichts der angespannten Weltlage biete sich dadurch eine Chance für den Deutschlandtourismus, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

So schlimm die Auswirkungen der Krise im Nahen Osten für viele Branchen seien, so sehr böten sich dadurch Chancen für den Deutschlandtourismus. Insbesondere an Nord- und Ostsee gehe er von einer noch stärkeren Nachfrage als in den Vorjahren aus, so Ploß.

Ploß wies darauf hin, dass die Bundesregierung in der Tourismusbranche eine immer wichtigere Säule für die Volkswirtschaft in Deutschland sehe, die zum Wirtschaftswachstum einen wichtigen Beitrag leiste. Er kündigte weitere Förderung an. "Wir werden die Tourismusunternehmen und Tourismusregionen in Deutschland noch in diesem Jahr mit mehreren Initiativen unterstützen, etwa durch eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und mit mehr Investitionen in das Autobahn- und Schienennetz", so Ploß.