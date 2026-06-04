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    Trade Republic wird Vertriebspartner für SpaceX-Börsengang » Nachrichten

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    Werbung für Trade Republic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Werbung für Trade Republic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Neobank Trade Republic wurde nach eigenen Angaben als Vertriebspartner für Privatanleger beim geplanten Börsengang von SpaceX bestätigt. Das teilte die Bank am Donnerstag in einer E-Mail an seine Kunden mit. Weitere Details würden in den nächsten Tagen folgen, hieß es.

    Die Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk will bei ihrem Börsengang am 12. Juni rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen - es wäre der größte Börsengang aller Zeiten. Bei einem Ausgabepreis von 135 Dollar läge die Gesamtbewertung bei fast 1,8 Billionen Dollar. Ein weiterer Rekord: Elon Musk wäre damit der erste Mensch mit einem Vermögen von über einer Billion Dollar.

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