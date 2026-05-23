Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) - Nach drei Jahren beenden der DSC Arminia Bielefeld und Cheftrainer Mitch Kniat die Zusammenarbeit nach der abgelaufenen Saison.

Beide Parteien einigten sich "nach umfangreichen Analysen und tiefgehenden Gesprächen einvernehmlich", teilte der Zweitligist am Samstag mit. Neben Mitch Kniat werden auch die Co-Trainer Dani Jara und Janik Steringer den Verein verlassen.

"Es waren sehr intensive und prägende Jahre, in denen wir gemeinsam sehr viel erreicht und Stadt sowie Verein mit herausragenden Erfolgen begeistert haben", erklärte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. "Es spricht für unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit über die gesamte Zeit und auch jetzt, dass wir offen und ehrlich miteinander über unsere aktuellen Einschätzungen sprechen konnten - so, wie wir es in der Vergangenheit immer getan haben."

"Nach mehreren Gesprächen und der gemeinsamen Analyse haben wir uns auch über die weiteren Entwicklungsschritte ausgetauscht und festgestellt, dass wir bei der Zukunftsplanung nicht deckungsgleich sind. Daraus resultierend sind wir dann übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser ist, die Zusammenarbeit mit dem positiven Saisonabschluss und dem Erfolg des Klassenerhaltes zu beenden. Auch wenn es immer schade ist, wenn eine fantastische und von vielen tollen Erlebnissen geprägte Zeit endet, bleibt der Stolz für das Erreichte", so Mutzel.

"Wir haben in den vergangenen drei Jahren viele emotionale und intensive Momente erlebt. Unvergessen bleiben ganz sicher der Aufstieg als Meister und das Erreichen des Endspiels im DFB-Pokal mit Arminia Bielefeld. Dass wir in dieser Saison den Klassenerhalt geschafft haben, ist ein Erfolg, auf den wir alle stolz sein können. Wenn man sich an den Ausgangspunkt unserer Arbeit vor drei Jahren zurückerinnert, dann ist es einfach sensationell, welche Erfolge wir alle bis heute feiern konnten. Ich bin dankbar für diese Zeit und möchte mich bei allen Mitarbeitern, Verantwortlichen, dem gesamten Staff, unseren Fans und natürlich bei meinen Spielern bedanken. Es war mir jeden Tag eine Freude und eine besondere Erfahrung, für diesen Traditionsverein zu arbeiten", sagte Mitch Kniat.

"Eine unserer Stärken war immer, zu einhundert Prozent einen gemeinsamen Plan und Weg verfolgt zu haben. Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung und Priorisierung haben wir festgestellt, dass Schnittmengen kleiner geworden sind und eine neue Ausrichtung für beide Seiten der richtige Schritt ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich dem Club und diesem fußballverrückten Umfeld nur das Beste wünsche, und ich bin mir sicher, dass man sich im Fußball immer wieder treffen wird."

Kniat hatte die Mannschaft im Sommer 2023 übernommen. Im ersten Jahr nach dem Abstieg in die 3. Liga gelang der Klassenerhalt. Im Folgejahr stieg Arminia als Meister der Saison 2024/25 in die 2. Bundesliga auf und erreichte parallel das Finale des DFB-Pokals (2:4 gegen den VfB Stuttgart). Die dritte Spielzeit schloss der DSC als Tabellen-13. mit dem Klassenerhalt in der neuen Spielklasse ab. Beim Spiel gegen Hertha BSC stand Kniat zum 132. und vorerst letzten Mal in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie der Ostwestfalen.