Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts deutlich gestiegener Kraftstoffpreise warnt das deutsche Transportgewerbe vor höheren Verbraucherpreisen. "Die gestiegenen Kraftstoffpreise werden die Verbraucher belasten", sagte Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), der "Bild" (Donnerstagausgabe). Bei den aktuellen Dieselpreissteigerungen könnten Frachtkosten "schnell um bis zu zehn Prozent steigen".

Steigen die Logistik-Kosten, verteuerten sich auch die Produkte im Handel, so Engelhardt. "Steigen die Logistik-Kosten, wird auch das Produkt im Regal für den Kunden teurer. Das betrifft alle Produkte des täglichen Bedarfs: Vom Shampoo bis zur Kiste Bier."

Nach Angaben des Verbands werden 85 Prozent aller Güter in Deutschland mit dem Lastwagen transportiert.