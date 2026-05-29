Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Der Rapper und Partyschlagersänger Tream steht mit "Stammtischparolen" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Während Rapper Ssio mit einer Vinyl-Wiederauflage seiner Debütplatte "BB.U.M.SS.N." an zweiter Stelle steht, verbessert sich die K-Pop-Boygroup BTS ("Arirang") von Rang fünf auf drei. Vier weitere Neuzugänge haben es in die Top 10 geschafft, nämlich die hessische Band OK Kid ("Komm, wir bleiben stehen", fünf), die norwegischen Symphonic-Metaller von Dimmu Borgir ("Grand Serpent Rising", sechs), die Rockband Blumfeld mit "Für Immer (The Anthology Archives Vol. II)" (neun) und Singer-Songwriterin Maisie Peters ("Florescence", zehn).

In den Single-Charts muss die Siegerin des Eurovision Song Contests, Dara, die Spitzenposition nach einer Woche wieder an Justin Bieber und Nicki Minaj ("Beauty And A Beat") abgeben. Ihr Song "Bangaranga" rangiert nun auf Position sechs. Dank des Biopics "Michael" schaffen es "Billie Jean" (vier) und "Beat It" (acht) von Michael Jackson erneut in die Top 10. Für den höchsten New Entry ist Olivia Rodrigo ("The Cure", acht) verantwortlich.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.