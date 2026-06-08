Jerusalem/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben militärische Ziele im Westen und Zentrum des Iran angegriffen. Das teilten die israelischen Streitkräfte mit. Die Angriffe erfolgten, nachdem der Iran am Sonntag Raketen auf Israel abgefeuert hatte, was nach iranischen Angaben wiederum eine Reaktion auf Angriffe Israels im Libanon war.

US-Medienberichten zufolge soll der israelische Gegenschlag trotz einer Warnung von US-Präsident Donald Trump erfolgt sein. Trump soll demnach den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu angerufen haben, um ihn zu drängen, nicht sofort auf den iranischen Raketenangriff zu reagieren. Trump habe geglaubt, Netanjahu überzeugt zu haben, abzuwarten - offensichtlich eine Fehleinschätzung.

Der Iran hatte gewarnt, dass ein weiterer israelischer Angriff auf Beirut einen umfassenden Krieg im Nahen Osten auslösen würde, während Pakistan und andere Vermittler versuchen, Gespräche zwischen Teheran und Washington wieder aufzunehmen. Das US-Zentralkommando erklärte auf X, dass die US-Streitkräfte im Nahen Osten wachsam und einsatzbereit blieben. Die US-Botschaft in Israel wies später Mitarbeiter und deren Familienangehörige an, Schutz zu suchen.