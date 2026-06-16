Évian-les-Bains (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Deal mit dem Iran empfiehlt US-Präsident Donald Trump auch Russland, einen Deal mit der Ukraine zum Ende des Krieges abzuschließen.

"Russland sollte einen Deal machen", sagte er am Dienstag am Rande des G7-Gipfels in Évian-les-Bains. Beide Seiten im Krieg hätten unglaublich viele Menschen verloren. "Es ist verrückt, was dort vor sich geht."

Trump verwies zudem darauf, dass er am Sonntag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen habe und sich beim G7-Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen werde.