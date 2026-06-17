Évian-les-Bains (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Évian-les-Bains hat US-Präsident Donald Trump das Treffen als Erfolg bezeichnet und über die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran gesprochen. "Ich würde sagen, es war einer der erfolgreichsten G7-Gipfel überhaupt", sagte Trump und dankte Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron.

"Dieses Treffen hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Am Sonntag haben wir eine Vereinbarung mit dem Iran erreicht und wir haben damit alles erreicht, was wir erreichen wollten, und sogar sehr viel mehr", sagte der US-Präsident.

Das Abkommen öffne die Straße von Hormus wieder und garantiere, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erlangen oder entwickeln werde. Weil die erste und zweite Führungsriege des iranischen Regimes weg sei, werde sich das Land nun anders verhalten.

Berichte, dass die USA wegen des Abkommens Geld an den Iran zahlen müssen, wies Trump vehement zurück. "Wir geben ihnen kein Geld, wir geben nichts", sagte er.