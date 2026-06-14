Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die angestrebte Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump abgeschlossen. "The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete", schrieb Trump am Sonntag - seinem 80. Geburtstag - auf seiner Plattform "Truth Social".

Was genau er damit meint - ob ein Abkommen womöglich schon unterschrieben ist, blieb dabei zunächst unklar. Trump weiter (übersetzt): "Herzlichen Glückwunsch an alle! Hiermit autorisiere ich die gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormus und gleichzeitig die sofortige Aufhebung der Seeblockade der Vereinigten Staaten. Schiffe der Welt, startet eure Motoren! Lasst das Öl fließen!"

Trump hatte zuletzt dutzende Male angekündigt, dass eine Vereinbarung mit dem Iran unmittelbar bevorstehe, Teheran hatte stets zurückhaltend reagiert. Diesmal meldeten iranische Staatsmedien kurioserweise unter Berufung auf Pakistan ebenfalls, dass ein "Friedensabkommen" erreicht sei. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hatte sich entsprechend in Sozialen Medien geäußert.