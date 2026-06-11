Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat neue Angriffe auf Iran angekündigt und mit einer Übernahme der Öl- und Gas-Infrastruktur gedroht.

Die Vereinigten Staaten würden den Iran heute Abend sehr hart treffen, schrieb Trump am Donnerstag auf seiner persönlichen Plattform. Die Marine, die Luftwaffe, das Radar, die Flugabwehr und alle anderen Verteidigungsformen des Iran sowie der Großteil seiner Offensivkapazitäten seien weg, behauptete der US-Präsident.

"Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werden wir die Insel Kharg und andere wichtige Punkte der Ölinfrastruktur einnehmen und die totale Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte übernehmen, ähnlich wie wir es mit Venezuela getan haben", schrieb Trump weiter. Das habe seiner Ansicht nach sowohl für Venezuela als auch für die USA "hervorragend funktioniert".