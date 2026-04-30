Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump droht mit einem Truppenabzug aus Deutschland.

"Die Vereinigten Staaten prüfen derzeit die mögliche Reduzierung der Truppenpräsenz in Deutschland", schrieb Trump in der Nacht zu Donnerstag auf seiner Plattform "Truth Social". "Eine Entscheidung wird in Kürze getroffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit." Der Beitrag war im Vergleich zu anderen Postings, die der US-Präsident absendet auffällig kurz, weitere Details wurden nicht genannt.

Die Drohung dürfte allerdings eine Fortsetzung einer Aussage vom Dienstag sein. Da hatte Trump ebenfalls auf "Truth Social" den deutschen Bundeskanzler überraschend scharf attackiert. "Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitzt", behauptete Trump. Merz habe keine Ahnung, wovon er spricht. "Hätte der Iran eine Atomwaffe, wäre die ganze Welt in seiner Gewalt. Ich tue gerade etwas in Bezug auf den Iran, was andere Nationen oder Präsidenten schon längst hätten tun sollen."

Es sei "kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht", schrieb Trump weiter. Merz hatte am Montag Kritik an der Kriegs- sowie an der Verhandlungsstrategie der USA geübt.

Die USA unterhalten seit dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Militärbasen in Deutschland, insbesondere in Rheinland-Pfalz, aber auch in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und NRW. Die Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz ist personell die größte Einrichtung der US Air Force außerhalb der Vereinigten Staaten, allein in der zugehörigen "Kaiserslautern Military Community" leben rund 50.000 US-Amerikaner.