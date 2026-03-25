Washington/Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Zweieinhalb Wochen vor der Parlamentswahl in Ungarn hat US-Präsident Donald Trump eine klare Wahlempfehlung für Amtsinhaber Viktor Orbán abgegeben. Auch wenn die zunächst nicht viele Ungarn mitbekommen haben dürften.

Denn Trump meldete sich nach mitteleuropäischer Zeit mitten in der Nacht zu Wort: Orbán sei "eine wahrhaft starke und einflussreiche Führungspersönlichkeit mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz", schrieb Trump am Dienstagabend (US-Ostküstenzeit) auf seiner Plattform "Truth Social". Orbán setze sich "unermüdlich für sein großartiges Land und sein Volk ein und liebt es, genau wie ich die Vereinigten Staaten von Amerika", so Trump.

Die Beziehungen zwischen Ungarn und den USA hätten "maßgeblich dank Ministerpräsident Orbán ein neues Niveau der Zusammenarbeit und spektakulärer Erfolge erreicht". An die Ungarn gerichtet schrieb Trump: "Gehen Sie wählen und geben Sie Viktor Orbán Ihre Stimme! Er ist ein wahrer Freund, ein Kämpfer und ein Gewinner und genießt meine uneingeschränkte Unterstützung für seine Wiederwahl zum Ministerpräsidenten von Ungarn."

Trump hatte Orbán auch 2022 schon bei seiner Wiederwahl unterstützt. Es sei ihm "eine Ehre, dies erneut zu tun", so der US-Präsident. Die Parlamentswahl in Ungarn findet am 12. April statt. In den meisten Umfragen liegt der Amtsinhaber derzeit hinter Péter Magyar und dessen pro-europäischer "Respekt- und Freiheitspartei" Tisza, die 2021 gegründet wurde und erst seit etwa zwei Jahren in den Umfragen aus dem Nichts auf Platz eins aufgestiegen ist.