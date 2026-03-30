Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung gegen den Iran erneuert, bei einer anhaltenden Blockade der Straße von Hormus die iranische Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen.

"Die Vereinigten Staaten von Amerika führen ernsthafte Gespräche mit einer neuen, vernünftigeren Regierung, um unsere Militäroperationen im Iran zu beenden", schrieb er am Montag bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Es seien "große Fortschritte" erzielt worden, aber falls nicht "in Kürze" eine Einigung erzielt werde und die Straße von Hormus blockiert bleibe, würden die US-Streitkräfte ihren "Aufenthalt" im Iran damit beenden, dass sie "alle Kraftwerke, Ölquellen und die Insel Kharg und möglicherweise alle Entsalzungsanlagen in die Luft jagen und vollständig auslöschen", so Trump.

Bisher habe man diese absichtlich noch nicht "angetastet". Die Attacken wären Vergeltung für die vielen Soldaten, "die der Iran während der 47-jährigen `Terrorherrschaft` des alten Regimes abgeschlachtet und getötet hat", fügte der US-Präsident hinzu.