Washington (dts Nachrichtenagentur) - Nach neuen Militärschlägen gegen den Iran fordert US-Präsident Donald Trump nun mehr Einsatz von seinen westlichen Bündnispartnern.

"Die Länder der Welt, die Öl durch die Straße von Hormus beziehen, müssen diese Passage sichern", schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform "Truth Social". Die USA würden dabei "helfen".

"Die USA werden sich zudem mit diesen Ländern abstimmen, damit alles schnell, reibungslos und erfolgreich verläuft", so Trump. Der Einsatz am Golf hätte "von Anfang an eine gemeinsame Anstrengung sein sollen, und nun wird es das auch sein", schreibt der US-Präsident. Die Welt werde "zu Harmonie, Sicherheit und dauerhaftem Frieden" kommen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika hätten den Iran im Übrigen "militärisch, wirtschaftlich und in jeder anderen Hinsicht besiegt und vollständig geschwächt", so Trump.