    Trump hat keine "Deadline" für Beendigung des Ukrainekriegs » Nachrichten

    Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Palm Beach (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat keinen genauen Zeitplan, bis wann der Ukrainekrieg beendet sein soll.

    "Ich habe keine Deadline", sagte Trump am Sonntag zum Auftakt seines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida. "Meine Deadline ist es, den Krieg zu beenden", fügte er hinzu.

    Man habe die Voraussetzungen für einen Deal, so der US-Präsident weiter. Dieser werde auch "starke Sicherheitsgarantien" beinhalten, kündigte Trump an. Die europäischen Nationen würden daran beteiligt sein, hieß es weiter.

    Nach dem Gespräch mit Selenskyj will Trump nach eigener Aussage erneut mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin telefonieren. Beide Staatschefs hatten bereits im Vorfeld des Treffens am Telefon miteinander gesprochen. Laut Kremlangaben seien sich beide einig gewesen, dass man zeitnah eine Einigung über mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine wolle. Selenskyj sagte bei seiner Ankunft in Mar-a-Lago, man werde darüber sprechen.

