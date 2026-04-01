Washington (dts Nachrichtenagentur) - Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump soll der Iran die Vereinigten Staaten um einen Waffenstillstand gebeten haben.

Der "Präsident des neuen Regimes im Iran" habe eine entsprechende Bitte übermittelt, schrieb Trump am Mittwoch bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Es war zunächst unklar, wen er konkret meinte - einen Namen des iranischen Spitzenfunktionärs nannte er nicht, beschrieb ihn jedoch als "weniger radikalisiert und intelligenter als seine Vorgänger". Trump fügte hinzu, dass die USA einen Waffenstillstand in Betracht ziehen würden, sobald die Straße von Hormus offen und sicher sei. Bis dahin, so Trump, werde man den Iran "in die Steinzeit zurückbomben".

Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach von Gesprächen mit dem iranischen Regime berichtet, was aus Teheran allerdings stets dementiert wurde.