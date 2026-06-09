Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat nach US-Angaben einen Apache-Hubschrauber des US-Militärs abgeschossen, der über der Straße von Hormus patrouilliert haben soll.

US-Präsident Donald Trump teilte am Dienstag weiter mit, auf den Abschuss reagieren zu müssen. Bei dem Vorfall blieben laut Trump beide Piloten unverletzt.

Unterdessen erklärte der US-Präsident am Dienstag, dass ein Abkommen zur Beendigung des Konflikts mit dem Iran "in zwei oder drei Tagen" erreicht werden könnte. Dieses Abkommen würde verhindern, dass der Iran eine Atomwaffe entwickele, und zur sofortigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus führen, so Trump.

Der Präsident äußerte sich optimistisch, dass es keine Hindernisse mehr gebe und alle Parteien "sehr kurz" vor einer Einigung stünden. Trump hatte jedoch in der Vergangenheit immer wieder behauptet, das Ende des Iran-Kriegs stünde kurz bevor.