Trump kündigt Einsatz der Nationalgarde in Washington an

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Polizeikräfte in Washington D.C. unter die Kontrolle der Bundesregierung zu stellen und die Nationalgarde in die Hauptstadt zu entsenden.

Trump rechtfertigte diesen Schritt am Montag damit, dass es darum gehe, „die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen“. In den letzten Tagen hatte das Weiße Haus die Polizeipräsenz in der Hauptstadt bereits verstärkt.

Trump erneuerte seine Kritik an Washington D.C. und verwies auf Kriminalität und Obdachlosigkeit als Gründe für sein Handeln. Trotz eines deutlichen Rückgangs der Gewaltkriminalität um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sieht Trump offenbar Handlungsbedarf.